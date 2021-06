FRANCE :pour avoir la nationalité française, un arabe viole une femme pour la contraindre au mariage

14 Juin 2021 à 17h40 | Un Algérien de 29 ans, suspecté d’avoir violé une jeune femme qu’il voulait contraindre à contracter un mariage pour acquérir la nationalité française, a été mis en examen et écroué à Riom (Puy-de-Dôme) dimanche soir, ont indiqué lundi 14 juin des sources judiciaires.



Au terme de deux jours de garde à vue, cet individu installé depuis l’an dernier dans la préfecture de la Haute-Loire, a été présenté dimanche après-midi au pôle criminel de l’instruction de Clermont-Ferrand. Il a été mis en examen pour «viols et violences contre une personne afin de la contraindre à conclure un mariage» et placé en détention provisoire, a déclaré à l’Agence France Presse le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Eric Maillaud.

