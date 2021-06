CEDH : double condamnation de la Turquie pour violation de la liberté d’expression

15 Juin 2021 à 13h26 | La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a prononcé mardi deux condamnations contre la Turquie pour des violations de la liberté d’expression, à l’encontre d’une employée de service public et d’un étudiant qui avaient exprimé leur opposition envers les autorités.



Le premier cas concerne une employée contractuelle du ministère de l’Education nationale turc qui avait apposé la mention “J’aime” sur Facebook sur certains contenus, critiquant notamment les pratiques répressives dont sont accusées les autorités, ou encourageant à manifester contre ces pratiques. L’employée avait été licenciée sans indemnisation, les autorités turques estimant que ces mentions pouvaient “perturber la paix et la tranquillité du lieu de travail”. Elle avait ensuite été déboutée en justice, alors qu’elle demandait sa réintégration.



A l’unanimité, les sept juges de la CEDH ont estimé que cette employée avait été licenciée en violation du droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. “L’article 10 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans deux domaines: celui du discours politique et celui des questions d’intérêt général”, soulignent les magistrats dans leur décision. Ils notent que les motifs du licenciement “ne peuvent être considérés comme pertinents et suffisants”. La Turquie a par conséquent été condamnée à verser 2.000 euros à l’ex-employée pour “dommage moral”.

