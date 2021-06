La Chine s’est entraînée à tirer de nuit des missiles ‘tueurs de porte-avions’

15 Juin 2021 à 11h45 | La Chine a renforcé son arsenal de missiles. Des armes comme le DF-26 peuvent frapper non seulement des cibles terrestres, mais aussi des ressources navales, comme les porte-avions américains. © GREG BAKER/AFP via Getty Images



L’armée chinoise s’est entraînée à tirer des missiles dans l’obscurité, une tâche plus difficile pour ses troupes qu’un lancement de jour, ont rapporté les médias d’État chinois cette semaine. La Force des fusées de l’Armée populaire de libération chinoise s’est entraînée à effectuer des frappes simulées de missiles balistiques à ondes multiples lors d’une série d’exercices récents à minuit, a révélé le Global Times, citant un rapport de la Radio nationale chinoise.



Le colonel Jiang Feng, commandant adjoint d’une brigade de missiles, a déclaré aux médias chinois que ses forces “avaient régulièrement organisé des exercices nocturnes ces derniers temps, qui duraient généralement au-delà de minuit. Ils comportaient des changements aléatoires de positions et de cibles de lancement, des tirs consécutifs et des déplacements”.

