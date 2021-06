Taïwan signale la plus grande intrusion d’avions militaires chinois dans son espace aérien

15 Juin 2021 à 14h11 | Le gouvernement de Taïwan annonce que 28 avions de l’armée de l’air chinoise ont pénétré ce mardi 15 juin la zone d’identification de défense aérienne de l’île. Il s’agit de la plus importante intrusion signalée à ce jour.



Vingt-huit avions de l’armée de l’air chinoise, dont des chasseurs et des bombardiers à capacité nucléaire, ont pénétré ce mardi 15 juin la zone d’identification de défense aérienne de Taïwan, a déclaré le gouvernement de l’île, la plus importante intrusion signalée à ce jour.



Taïwan s’est plaint au cours des derniers mois des missions répétées de l’armée de l’air chinoise près de l’île autonome, concentrées dans la partie sud-ouest de son espace aérien, près des îles Pratas contrôlées par Taïwan.

