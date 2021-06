Mazel Tov! A Tel-Aviv, la Chambre de Commerce Israël-Maroc (CCIM) est lancée.

Juin 2021 | « La Chambre de Commerce Israël-Maroc (CCIM) », une organisation indépendante à but non lucratif, apolitique, vouée à la promotion du commerce bilatéral, des investissements et des relations commerciales entre Israël et le Maroc a obtenu les agréments nécessaires par les Autorités israéliennes. Deux réunions officielles ont eu lieu à Industry House (Tel-Aviv) et Boulevard Rothschild ces deux derniers jours. Le Dr Yehuda Lancry, ex-Ambassadeur d’Israël en France et le Dr Daniel Rouach sont les co-promoteurs de cette Chambre qui se présentera au public d’affaires israélien courant Juillet.



La CCIM fournit un service de conseils et de renseignements pratiques aux entreprises marocaines et israéliennes. Elle organise également différents événements de Networking et apporte un soutien et une assistance aux réseaux d’affaires en Israël et au Maroc dans le but de faciliter et d’accélérer les échanges commerciaux et les investissements entre Israël et le Israël.

Lire l’article complet sur https://israelvalley.com