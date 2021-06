La journaliste de la BBC qui avait tweeté HitlerWasRight n’y travaille plus

16 Juin 2021 à 12h47 | Tala Halawa “ne travaille plus pour la BBC”, a déclaré le porte-parole au Jewish Chronicle of London, sans préciser ce qui a conduit à la rupture du contrat de travail



Une journaliste de la BBC qui, en 2014, avait tweeté « #HitlerWasRight » à propos de la guerre d’Israël contre le Hamas à Gaza ne travaille plus pour la chaîne, a indiqué un porte-parole.

