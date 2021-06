16 Juin 2021 à 07h40 | “Sur ces murs, le drapeau de l’autorité palestinienne sera hissé et Jérusalem sera la capitale de l’autorité palestinienne reconquise”, a déclaré le leader de la Liste arabe unie Ayman Odeh à l’extérieur des murs de la vieille ville de Jérusalem.



Le leader de la Liste arabe unie Ayman Odeh, s’exprimant juste à l’extérieur des murs de la vieille ville de Jérusalem mardi soir, a déclaré que la capitale d’Israël deviendrait un jour la principale ville de la « Palestine ».



« Sur ces murs, le drapeau de l’autorité palestinienne sera hissé et Jérusalem sera la capitale de l’autorité palestinienne reconquise », a-t-il déclaré au radiodiffuseur public Kan au milieu des tensions sécuritaires accrues mises en évidence par une marche du drapeau dans la ville par des nationalistes israéliens et des incendies criminels transfrontaliers menées par des terroristes palestiniens dans la bande de Gaza.

