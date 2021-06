La famille Erdogan, la mafia et le gang Osmanen Germania

16 Juin 2021 | Les confessions du parrain de la mafia Sedat Peker font trembler le régime d’Erdogan et résonnent également en Allemagne. Selon les dernières révélations du mafieux turc, le mari d’une des nièces d’Erdogan était impliqué dans des transferts d’argent vers des groupes fascistes en Allemagne.

Après un changement de pouvoir au sein du réseau criminel entourant le régime AKP/MHP (coalition islamo-nationaliste au pouvoir en Turquie), le chef de la mafia Sedat Peker a été évincé. En fuite à l’étranger, il se venge aujourd’hui du gouvernement d’Erdogan avec une série de vidéos dans lesquelles il révèle les liens du cercle avec le crime organisé. Dans sa dernière vidéo, le patron de la pègre a abordé le rôle des réseaux fidèles à Erdogan en Allemagne et déclaré qu’un politicien de l’AKP, Metin Külünk, lui avait demandé d’envoyer de l’argent à des associations turques basées en Allemagne. Vers quelles organisations de ce pays l’argent a transité, Peker ne le mentionne pas explicitement. Le nom de Külünk suggère toutefois que le gang nationaliste turc Osmanen Germania (Ottomans d’Allemagne) était soutenu financièrement.

L’une des organisations turques les plus criminelles en Europe

L’organisation nationaliste turque Osmanen Germania a été fondée dans la Hesse en 2014. Impliqué dans des tentatives de meurtre, des extorsions, le trafic de drogue et la prostitution, ce gang de motards a été interdit par le ministre allemand de l’Intérieur Horst Seehofer en 2018. Toutes ses ramifications ont également été touchées par l’interdiction. À l’époque, le groupe était déjà actif en Allemagne avec 16 groupes locaux appelés « chapitres ». Aujourd’hui, il poursuit ses activités sous d’autres noms dans de nombreuses villes en Allemagne, sans entrave majeure.

Fascisme et crime organisé avec les meilleures connexions au Palais

Osmanen Germania et les organisations qui lui ont succédé comptent certainement parmi les réseaux les plus dangereux du régime AKP/MHP. Les traces de ce club, notoirement connu comme une “escouade de voyous” en Allemagne, vont jusqu’au palais présidentiel turc. Selon les révélations de Peker, Serdar Eksioglu, le mari d’une des nièces d’Erdogan a apporté l’argent à ceux qu’on appelle les Ottomans. Peker avait publié auparavant une vidéo d’une conversation entre lui et Eksioglu. Dans l’appel téléphonique vidéo, Peker accuse Eksioglu de se comporter de manière peu sincère, affirmant qu’ils étaient tous deux impliqués dans les mauvais traitements infligés à un ancien député AKP dans un poste de police, dans la fourniture d’armes aux djihadistes en Syrie et dans d’autres crimes. Dans l’entretien, Eksioglu admet son implication dans ces actes.

Osmanen Germania acheté par l’AKP

Le soutien d’Eksioglu à Osmanen Germania a également fait l’objet d’un article, en date du 16 octobre 2015, dans le journal Sabah, affilié à l’AKP, selon lequel l’aide d’Eksioglu a eu un impact particulier sur la décision du groupe de soutenir l’AKP lors des élections du 1er novembre de la même année.

De l’argent pour les attaques contre les Kurdes

Des enregistrements de conversations datant de 2017 montrent que Metin Külünk, confident d’Erdogan et ancien député AKP, a fourni à Osmanen Germania de l’argent pour acheter des armes à plusieurs reprises. Avec cet argent, l’organisation a acheté des pistolets et des armes à tir rapide pour les utiliser contre les Kurdes. En raison de ces activités, plusieurs dirigeants de l’organisation ont été emprisonnés en 2018.

Bien que les liens avec le régime d’Erdogan aient été révélés lors du procès des deux dirigeants à Stuttgart, ni les juges, ni l’accusation n’ont évoqué le fait que le groupe ultranationaliste avait préparé des assassinats contre des membres de l’opposition au régime d’Erdogan. Levent Uzundal, chef de la branche de Stuttgart, a écopé de la peine la plus lourde, six ans de prison. Mehmet Bagci, le principal leader du groupe, n’a été condamné qu’à trois ans et quatre mois de réclusion. Il existe des photos le montrant en train d’être reçu par Erdogan lui-même dans le palais présidentiel.

Les ordres du Palais

Il ressort clairement des conversations téléphoniques révélées par Peker que Metin Külünk transmettait les instructions d’Erdogan au gang criminel. Par exemple, le 1er juin 2016, le président turc aurait ordonné à son compagnon d’organiser des manifestations contre la reconnaissance du génocide des Arméniens. Le lendemain, des marches d’Osmanien Germania ont été organisées près du Bundestag (Parlement allemand).

Dans une autre conversation téléphonique, Külünk demande à Yilmaz Ilkay Arin, alors président de l’UETD, l’organisation de lobbying de l’AKP basée à Mannheim, de mener une action punitive contre le satiriste Jan Böhmermann dont la célèbre satire d’Erdogan avait fait grand bruit à l’époque. En conséquence, Arin a appelé le chef de la bande, Mehmet Bagci, le 1er avril 2016, et lui a donné des instructions pour prendre des mesures contre Böhmermann. Arin lui a parlé de Külünk qui voulait que les “Turcs” en Allemagne s’arment et a déclaré qu’il avait un dépôt d’”armes propres” et de munitions. Après des descentes de la police allemande, Arin a fui en Turquie où il a été nommé au conseil d’administration de la Fédération de boxe.

La députée Ulla Jelpke demande une enquête en Allemagne

Ulla Jelpke, porte-parole de la politique intérieure du groupe DIE LINKE au Bundestag, a demandé une enquête en Allemagne suite aux déclarations de Peker, soulignant la nécessité d’enquêter sur les organisations qui agissent aujourd’hui en tant qu’associations de substitution des Ottomans. « J’attends du gouvernement allemand, a déclaré la députée, qu’il examine de plus près quels groupes, à l’exception de l’Osmanen Germania, désormais interdit, ont été financés et éventuellement armés par ces canaux mafieux. L’État profond turc doit être complètement asséché, y compris en Allemagne ! ». Mme Jelpke par ailleurs appelé le gouvernement à mettre un terme à sa complaisance vis-à-vis des Loups gris et de l’association islamique DITIB. « Toutes ces forces, tenues en laisse par Ankara, représentent un danger pour les opposants d’origine turque en exil en Allemagne, pour les Kurdes et les Alévis, et pour la coexistence pacifique des peuples dans ce pays », a-t-elle martelé.

