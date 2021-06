Bordeaux : Le chauffard fuyant la police transportait un homme séquestré et torturé

17 Juin 2021 à 14h44 | Un chauffard a fait une sortie de route en tentant d’échapper à la police dans la nuit de mercredi à jeudi à Bordeaux (Gironde). Il a été interpellé. Dans le véhicule, les policiers ont découvert un autre homme qui affirme avoir été séquestré et qui présentait des traces de sévices graves. La police judiciaire est saisie.



Un refus d’obtempérer est au départ de cette affaire. Une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC) a repéré une voiture qui circulait à pleine vitesse dans les rues de Bordeaux vers 01h30 et a demandé au conducteur de s’arrêter. Chose qu’il a refusé. Le chauffard s’est dirigé dans le quartier du Grand parc et a perdu le contrôle de son véhicule au niveau de la place de l’Europe.

