Arrestation d’un imam de Lod, soupçonné d’appeler à la violence contre la police

17 Juin 2021 à 12h32 | Les autorités se prépareraient à de nouveaux affrontements dans la ville mixte judéo-arabe suite à la détention du Sheikh Yusuf Albaz



La police a arrêté jeudi, dans la ville du centre de Lod, un imam soupçonné d’incitation à la violence, quelques semaines après les émeutes ethniques qui ont secoué la ville mixte judéo-arabe, selon les médias israéliens.



Sheikh Yusuf Albaz, 63 ans, imam à la Grande Mosquée de Lod, a été interrogé par les enquêteurs de l’unité Lahav 433. Il devait être placé en détention provisoire plus tard dans la journée devant le tribunal de première instance de Rishon Letzion.



Albaz a été arrêté à la suite de publications sur les réseaux sociaux qui semblaient encourager la violence contre la police. Dans un clip qu’il a partagé mardi, on voit deux personnes tuer des agents de la circulation après avoir reçu une contravention. Albaz a écrit : « La meilleure façon de faire face à l’injustice ».



L’imam, qui est allié à la branche nord du Mouvement islamique, un mouvement illégal, a également qualifié Israël d’ « État ennemi » et souhaité la « mort » de l’ « occupation sioniste » dans de précédents messages en ligne.

