Alpes-Maritimes : Un dix-septième policier de la CRS 47 s’est suicidé à Valbonne (Actu17)

17 Juin 2021 à 17h12 | Un policier s’est suicidé avec son arme de service à Valbonne, près de Nice (Alpes-Maritimes) ce jeudi.



Terrible drame pour la police nationale et la CRS 47 de Grenoble (Isère). Les policiers de cette compagnie actuellement en déplacement dans les Alpes-Maritimes, ont retrouvé sans vie l’un des leurs sur le parking de l’hôtel où ils logent, sur la commune de Valbonne, apprend-on. Le gardien de la paix s’est donné la mort avec son arme de service selon des sources policières. On ne connaît pas les raisons de son geste fatal.



Il s’agirait du dix-septième fonctionnaire de la police nationale à mettre fin à ses jours depuis le début de l’année. Le 1er juin, une policière affectée au commissariat de Cahors (Lot) s’est elle aussi donné la mort. Elle était mariée et mère de trois filles. 28 policiers nationaux ont mis fin à leurs jours l’an passé, contre 59 en 2019.

Lire l’article complet sur https://actu17.fr