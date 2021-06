Israël va donner aux Palestiniens 1,2 million de vaccins dans les prochains jours

18 Juin 2021 à 07h26 | La décision avait été prise par le gouvernement précédent mais non mise en œuvre



Israël prévoit de transférer quelque 1,2 million de vaccins Pfizer à l’Autorité palestinienne dans les prochains jours pour l’aider dans sa campagne de vaccination contre le coronavirus, a rapporté jeudi le quotidien Haaretz.



Cette décision a été prise lors d’une réunion jeudi entre le nouveau ministre de la Santé Nitzan Horowitz et de hauts responsables du ministère de la Santé et intervient après qu’Israël a fait face à des mois de critiques intenses de la part des groupes de défense des droits et des professionnels de la santé pour “ne pas avoir suffisamment aidé les Palestiniens”.

