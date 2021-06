Nétanyahou n’a pas prévu de partir, et Bennett l’aide à rester dans les parages

17 Juin 2021 à 19h32 | Alors que son combat acharné pour protéger sa coalition contre un prédécesseur qui veut sa peau ne fait que commencer, le nouveau Premier ministre fait déjà preuve de faiblesse



L’arrivée de la députée travailliste Emilie Moatti dimanche soir sur une civière, conduite à la Knesset pour voter en faveur de la nouvelle coalition, incapable de se tenir debout à cause d’une maladie à la colonne vertébrale, était l’illustration la plus claire possible de la fragilité du gouvernement Naftali Bennett-Yair Lapid. Cela pouvait illustrer également les potentiels problèmes à venir alors que ce nouveau gouvernement va chercher à faire avancer ses nouvelles législations et à repousser les efforts du chef de l’opposition Benjamin Nétanyahou pour la faire tomber.



Israël a le gouvernement le plus représentatif sur le plan idéologique de toute son histoire, et détient la majorité la plus étroite possible. Bennett pensait qu’il prendrait ses fonctions avec 61 voix contre 59. En fait, il a rassemblé 60 voix contre 59, le député Raam Said al-Harumi s’étant abstenu afin de protester contre les démolitions imminentes d’habitations dans les régions bédouines du Néguev où il est né, a grandi et a été président du conseil local.



Les accrochages politiques qui ont éclaté mardi lors de la première séance test de la nouvelle coalition – quand le ministre travailliste de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, a approuvé la nouvelle Marche des Drapeaux à Jérusalem, au grand soulagement de Bennett de Yamina, tandis que le chef de Raam, Mansour Abbas, s’est opposé à ce qu’il a déclaré être une provocation délibérée de l’extrême droite, et que Ram Ben-Barak de Yesh Atid a reconnu qu’Abbas avait raison – a immédiatement montré les divergences claires entre bon nombre des alliés de ce gouvernement d’une étrangeté sans précédent. Ces divergences idéologiques s’illustreront certainement à nouveau prochainement, mais la venue brève de Moatti depuis l’hôpital – où elle est retournée ensuite – afin qu’elle puisse voter dimanche soir souligne de façon pratique la complexité à parvenir au maintien de ce gouvernement.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com