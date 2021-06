Gantz se dispute avec le Likud sur les regroupements familiaux palestiniens ( i24NEWS & ILH )

18 Juin 2021 à 07h30 | Le Likoud et le Parti sioniste religieux sont déterminés à faire obstacle aux tentatives du nouveau gouvernement d’étendre une loi interdisant aux Palestiniens qui épousent des citoyens israéliens d’obtenir la citoyenneté, après que le parti islamiste Ra’am a indiqué qu’il ne soutiendrait pas cette décision.



Le ministre de la Défense Benny Gantz a appelé jeudi le chef de l’opposition Benjamin Nétanyahou à mettre de côté les considérations partisanes et à soutenir les efforts du nouveau gouvernement pour étendre une loi interdisant aux Palestiniens qui épousent des citoyens israéliens d’obtenir la citoyenneté.



La loi n’a pas pu être prolongée mercredi après que le Likoud et le Parti sioniste religieux, favorables à l’extension de la loi en principe, ont annoncé qu’ils ne la soutiendraient pas.



“Cette loi est essentielle pour sauvegarder la sécurité et le caractère juif et démocratique du pays, et les considérations de sécurité doivent être placées au-dessus de toutes les considérations politiques”, a déclaré Gantz dans un communiqué. “Même en période de division politique, nous devons mettre Israël avant tout.”



Le nouveau gouvernement comptait sur le soutien de l’opposition, car le parti islamiste Ra’am, opposé à l’extension de la loi, a indiqué qu’il ne voterait pas avec ses partenaires.

Lire l’article complet sur https://www.israelhayom.com