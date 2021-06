Erdogan dénonce l’«aveuglement» de l’UE et frappe à nouveau à sa porte

18 Juin 2021 à 15h58 | Alors que les relations entre Ankara et Bruxelles sont tendues, le Président turc a déclaré que l’adhésion de son pays à l’UE restait toujours son objectif et a prôné l’importance de cette étape pour les Vingt-Sept.



La Turquie ne cesse de frapper à la porte de l’Union européenne. Alors que leurs relations ont connu des jours meilleurs, M.Erdogan semble toujours déterminé à rejoindre les rangs des Vingt-Sept, les appelant à «faire avancer le processus».



«Nous voulons enfin voir le résultat de notre lutte pour une adhésion totale à l’UE, que nous menons depuis un demi-siècle malgré toutes les injustices», a-t-il déclaré jeudi à Antalya lors du Sommet du Processus de coopération des Pays de l’Europe du Sud-Est.



«Nous souhaitons que l’UE se libère au plus vite de l’aveuglement stratégique dans lequel elle est tombée et fasse avancer le processus d’adhésion», a-t-il insisté.



Évoquant «le racisme, l’islamophobie et les idées anti-migrants en hausse dans le monde entier», qui «se transforment en un problème de sécurité nationale», le Président a prôné l’importance de cette adhésion pour Bruxelles.

