Attention à une escroquerie avec le permis de conduire qui se répand

19 Juin 2021 à 15h31 | De nombreuses arnaques au permis de conduire ont été enregistrées dans le sud de la France. Ne voulant pas perdre de points et payer leurs amendes, certains contrevenants donnent l’identité d’autres automobilistes.



Pour éviter de payer une amende et conserver leurs points, certains automobilistes achètent des copies de permis de conduire sur Internet. Cette escroquerie est actuellement en pleine recrudescence le sud de la France, relate Midi Libre.



Deux Montpelliéraines ont ainsi été condamnées respectivement à 3.000 et 2.400 euros d’amende pour dénonciation frauduleuse d’un conducteur.



Le fraudeur qui achète un faux permis, le transmet à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai) afin de contester son amende en désignant un conducteur tiers et en indiquant que ce dernier était au volant au moment des faits. Un tel document peut être acheté sur Internet entre 50 et 150 euros.



De nombreuses condamnations pour escroquerie ont été prononcées, dont celle de deux femmes à Montpellier qui ne sont pas parvenues à expliquer comment deux Italiens habitant Drancy, en Seine-Saint-Denis, s’étaient retrouvés au volant et avaient été flashés en excès de vitesse sur Montpellier.

