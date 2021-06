Poutine promet aux Russes des milliards de roubles

19 Juin 2021 à 17h36 | Le président russe Vladimir Poutine a multiplié samedi les promesses d’aides financières pour améliorer le quotidien des Russes avant les législatives de septembre, précédées d’une répression féroce contre l’opposition et le mouvement d’Alexeï Navalny.



Le maître du Kremlin s’est exprimé pendant près d’une heure devant plusieurs centaines de hauts responsables réunis à Moscou lors du congrès du parti au pouvoir, Russie Unie.



“Le programme du parti du leader doit être le programme du peuple”, a lancé Vladimir Poutine, alors que Russie Unie est impopulaire sur fond de stagnation économique, de lassitude des électeurs et d’affaires de corruption.



Dans un discours entrecoupé d’applaudissements, le président russe a proposé d’investir plusieurs dizaines de milliards de roubles dans l’amélioration des transports publics, des routes et des infrastructures, la rénovation des écoles ou encore le nettoyage des rivières.



Lors du congrès de samedi, Vladimir Poutine a demandé que le scrutin exprime “la vraie volonté du peuple”, tandis que le dirigeant officiel de Russie Unie, Dmitri Medvedev, a prôné un combat électoral “franc” pour une “victoire honnête”.



“Un combat franc et une victoire honnête, allo? Vous avez mis tous les opposants en prison”, a réagi sur Twitter Georgi Albourov, un proche d’Alexeï Navalny.



Les partisans de M. Navalny espèrent toujours promouvoir un “vote intelligent”, appelant à voter pour n’importe quel parti pouvant battre Russie Unie. Une tactique qui a déjà remporté un certain succès lors d’élections locales mais qui pourrait être mise à mal par la liquidation du mouvement de l’opposant.

