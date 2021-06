Le nouveau gouvernement s’attaquera-t-il à la politique de « payer pour le meurtre » de l’AP ?

20 Juin 2021 à 09h28 | La coalition Bennett-Lapid doit décider s’il faut déduire plus de 280 millions de dollars des impôts qu’Israël perçoit au nom de l’Autorité palestinienne, le même montant que Ramallah a utilisé pour payer les terroristes et leurs familles en 2020.



Le gouvernement israélien devra bientôt décider de déduire ou non 926 millions de shekels (282 millions de dollars) de l’argent des impôts qu’il perçoit au nom de l’Autorité palestinienne, l’équivalent du total qu’il a versé en allocations aux terroristes et à leurs familles en 2020.



L’Autorité palestinienne dépense régulièrement des centaines de millions de dollars en paiements aux terroristes emprisonnés en Israël et aux familles des terroristes tués lors d’attaques contre Israël. La politique de « payer pour le meurtre » de l’Autorité palestinienne est une pratique largement condamnée qui réduit chaque année le budget de Ramallah – financé par les pays donateurs en Occident et dans le monde arabe.



Le ministre de la Défense Benny Gantz a soumis un rapport au cabinet sur la politique très controversée de Ramallah l’année dernière, mais la question n’a pas encore été discutée. Le nouveau cabinet diplomatique et de sécurité doit se réunir dimanche pour la première fois depuis la prestation de serment du nouveau gouvernement, mais le bureau du Premier ministre a refusé de dire si la question serait discutée lors de la session.



Selon l’ONG palestinienne Media Watch, l’Autorité palestinienne a transféré 750 millions de shekels (229 millions de dollars) aux terroristes et à leurs familles en 2020. 176 millions de shekels supplémentaires (53 millions de dollars) ont été utilisés comme allocations en décembre 2019, mais n’ont pas été inclus dans le rapport annuel de l’époque par le ministre de la Défense de l’époque, Naftali Bennett.

Lire l’article complet sur https://www.israelhayom.com