Agit POLAT – Ma réponse au Figaro: les raisons pour ne pas aller en Turquie

20 Juin 2021 | En publiant cet « article » de propagande, peut-être même rédigé par les réseaux turcs en France, Le Figaro ne s’est-il pas soucié, ne serait-ce qu’un moment, du sort des confrères journalistes emprisonnés en Turquie ?



Le Figaro et sa journaliste Marine Sanclemente ont-ils oublié que Hasankeyf a été engloutie, il y a seulement quelques mois de cela, par ce même régime d’Erdogan ?



Le Figaro a-t’il oublié que des Kurdes sont tués chaque jour par ce régime ? La jeune militante du HDP, Deniz Poyraz, en est le dernier exemple.



Marine Sanclemente est-elle consciente que chaque euro dépensé dans ce pays sert à financer le bombardement des femmes, hommes, enfants kurdes et arméniens ?



Le Figaro a-t’il oublié que c’est ce même État qui nie le génocide arménien ?



La rédaction du Figaro n’a-t-elle jamais pris connaissance des multiples informations démontrant les liens de cette Turquie qu’elle vante avec les organisations djihadistes telles que l’État islamique, Al-Qaida, Al-Nosra, qui ont commis des attentats dans l’ensemble de l’Europe et notamment en France ?



Le Figaro a-t’il oublié les menaces, les insultes, les chantages de la Turquie d’Erdogan contre la France, ainsi que ses appels au boycott des produits français ?



Le Figaro n’a jamais entendu parler de tout cela…



Oui la liste est longue, même très longue. Donc s’il y a 5 raisons pour aller en Turquie, selon Le Figaro, il y a aussi des centaines de raisons pour ne pas y aller.



C’est pourquoi, j’appelle incessamment au boycott de la Turquie !

Lire l’article complet sur https://rojinfo.com