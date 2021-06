Les chiffres de l’Iran montrent que seulement 26% ont voté dans la capitale Téhéran

20 Juin 2021 à 20h07 | Les chiffres publiés dimanche [20 juin] indiquent que près des deux tiers des habitants de la capitale iranienne, où les partisans du président élu ultraconservateur Ebrahim Raisi ont organisé hier soir un défilé de la victoire, sont restés chez eux et n’ont pas voté lors de l’élection controversée de vendredi. sondage présidentiel.



Selon Shokrollah Hassan-Beigi, président du groupe de travail électoral de la province de Téhéran, sur les 9 815 000 électeurs éligibles dans la province de Téhéran, 3 347 000 (34,38%) se sont rendus aux urnes vendredi dans la province de Téhéran alors que dans la ville de Téhéran seulement 26% des électeurs éligibles ( environ 2.552.000) ont voté. C’était beaucoup plus faible que le taux de participation à l’élection présidentielle de 2017, lorsque 67% ont voté dans la capitale.



A cette époque, le président Hassan Rouhani briguant son second mandat était populaire, exprimant son soutien aux libertés sociales et une lueur d’espoir à l’horizon avec un accord nucléaire signé avec les États-Unis. Les réformistes montaient en flèche et ont remporté de nombreuses élections locales.



Puis vint un budget d’austérité en décembre 2017 et une inflation croissante qui a explosé en manifestations à l’échelle nationale. Les forces de sécurité ont tué au moins 25 personnes et Rohani semblait de plus en plus incapable de tenir ses promesses. Une deuxième vague de manifestations a frappé à l’été 2018 et une bien plus importante en novembre 2019, lorsque des centaines de personnes ont été abattues par les forces de sécurité. L’espoir de réformes et les attentes de Rouhani et des réformistes faisant la différence ont éclaté comme une bulle.

