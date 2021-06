Un conseiller d’Erdogan reproche au Financial Times d’avoir publié une photo peu flatteuse du “sultan” Erdogan

20 Juin 2021 | Le Financial Times a cherché à créer une « opération de perception » contre le président turc M.Erdogan en publiant en première page une photo peu flatteuse avec le président américain Joe Biden, a déclaré mardi le conseiller présidentiel Ismail Cesur.

La photo, également publiée par Reuters, Associated Press et l’Agence France-Presse, a suscité d’intenses discussions sur les médias sociaux et provoqué des clarifications de la part des trois agences de presse. Elle montrait Biden debout au-dessus d’un Erdogan assis lors d’une réunion de l’OTAN à Bruxelles lundi. Le président turc, qui tapait du poing avec Biden en se levant de sa chaise, semblait s’incliner devant Biden ou s’apprêter à lui baiser la main.

La décision du Financial Times de publier cette photo, choisie parmi de nombreuses prises au sommet de l’OTAN, a montré la dimension du combat politique d’Erdogan, a déclaré Cesur.

« Nous sommes derrière vous jusqu’au bout, LEADER MONDIAL », a-t-il dit.

Le sommet a marqué la première rencontre entre MM. Biden et Erdogan en personne depuis l’investiture du premier en janvier. Les deux dirigeants ont tenu une réunion en tête-à-tête qui a duré environ 45 minutes. Elle avait pour but d’aider à résoudre les tensions politiques entre leurs deux gouvernements.

M.Erdogan a souvent promis de faire de la Turquie l’un des pays les plus puissants du monde et a critiqué le Conseil de sécurité des Nations unies, qu’il considère comme un club exclusif ne reflétant pas les équilibres mondiaux. Il a également censuré les États-Unis sur une série de questions, notamment leur soutien aux combattants kurdes en Syrie.

La photo a suscité une réaction immédiate des partisans d’Erdogan sur les médias sociaux et la jubilation de ses opposants. Le directeur de la communication présidentielle, Fahrettin Altun, a ensuite partagé une vidéo montrant l’échange physique complet entre Erdogan et Biden.

