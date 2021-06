L’UE publie (enfin) un rapport sur l’antisémitisme dans les manuels scolaires de l’Autorité palestinienne

20 Juin 2021 à 20h05 | Le rapport comprend plusieurs exemples d’encouragement à la violence et de diabolisation d’Israël et des Juifs



L’Union européenne a publié vendredi un rapport sur les manuels scolaires de l’Autorité palestinienne quatre mois après sa finalisation, qui révèle de nombreux cas d’antisémitisme et d’incitation à la violence.



Le rapport, achevé en février, comprend des dizaines d’exemples d’encouragement à la violence et de diabolisation d’Israël et des Juifs.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv