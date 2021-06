Un cheikh du Mouvement islamique, accusé d’incitation à la violence, libéré

20 Juin 2021 à 17h52 | Kamal al-Khatib a été arrêté le mois dernier, soupçonné d’avoir encouragé la violence en Israël, au plus fort du conflit avec Gaza



Un tribunal de Nazareth, a ordonné la libération du cheikh Kamal al-Khatib, chef adjoint de la branche nord du Mouvement islamique en Israël, qui a été arrêté le mois dernier, soupçonné d’avoir incité à la violence, au plus fort du conflit entre Israël et Gaza, qui a déclenché des troubles internes entre Arabes et Juifs.



Al-Khatib a été libéré dans des conditions restrictives et il lui est interdit d’accéder à Internet, de prononcer des discours ou de donner des interviews pendant 45 jours. Il lui est également interdit de se réunir avec plus de 45 personnes.

