6 Arabes israéliens et 2 Palestiniens arrêtés pour le meurtre d’un homme à Lod

20 Juin 2021 à 19h24 | Sept des hommes sont soupçonnés d’implication directe dans le meurtre d’Yigal Yehoshua le mois dernier; le huitième est soupçonné d’avoir détruit des preuves, jeté des pierres.



Six Arabes israéliens et deux Palestiniens ont été arrêtés suite au meurtre de Yigal Yehoshua, ciblé par une grosse brique contre sa voiture au cours de violentes émeutes dans la ville de Lod, dans le centre d’Israël, le mois dernier, ont annoncé dimanche les forces de l’ordre israéliennes. Elles ont qualifié l’incident de crime « raciste et nationaliste ».



Les huit suspects ont été arrêtés au cours des dernières semaines dans le cadre d’une opération conjointe du service de sécurité Shin Bet et de la police israélienne, selon un communiqué des deux organisations.



Sept des hommes sont accusés du meurtre, tandis que le huitième devra répondre d’autres attaques au jet de pierres dans la ville et de tentative d’obstruction à l’enquête sur le meurtre, a déclaré un porte-parole du Shin Bet.



Par Judah Ari Gross

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com