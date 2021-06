La Turquie bombarde un autre établissement civil au Kurdistan du Sud

22 Juin 2021 | Les attaques de la Turquie se poursuivent dans diverses parties du Kurdistan dans le cadre de sa campagne d’invasion contre le peuple kurde.



L’État turc poursuit ses attaques contre les implantations civiles dans le sud du Kurdistan (nord de l’Irak). L’armée turque a ciblé plusieurs zones avec des attaques aériennes et terrestres lundi.



Selon Rojnews, le village de Qumriya, dans la campagne de la ville d’Amadiya, a été bombardé hier à midi. Non seulement les maisons, mais aussi les jardins et les vergers des habitants du village ont été la cible des bombardements turcs qui ont causé d’importants dommages à la colonie.



Des rapports informent que le bombardement n’a pas fait de victimes.

