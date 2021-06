Un avion de Tsahal parvient à détruire des drones à l’aide d’un laser

22 Juin 2021 | Tsahal, en collaboration avec Elbit Systems, a armé un petit avion d’un laser de forte puissance avant de l’utiliser pour abattre des drones. © Israëli Ministry of Defense



Tsahal a utilisé un avion armé d’un laser de forte puissance pour intercepter et abattre plusieurs aéronefs sans pilote en vol. Il s’agit d’un test inédit pour les forces armées israéliennes, qui sont constamment à la recherche de nouveaux moyens pour contrer les menaces aériennes telles que les roquettes et les drones provenant de Gaza et d’ailleurs.

