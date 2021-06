Israël teste un laser aéroporté pour abattre des drones

21 Juin 2021 à 18h15 | Israël a indiqué lundi 21 juin avoir utilisé dans une série de tests un laser aéroporté pour abattre des drones, une «avancée technologique» qui devrait permettre de renforcer son système de défense.



Ce nouveau système de laser, installé à bord d’un petit avion civil et testé «cette dernière semaine», permet de viser n’importe quel objet volant, dont des «drones, des obus, des roquettes, des missiles balistiques», a indiqué Yaniv Rotem, directeur Recherche et développement au ministère israélien de la Défense.



Le laser aéroporté est parvenu à abattre plusieurs drones, à une altitude de 900 mètres et dans un rayon d’un kilomètre, mais une fois perfectionné, il pourrait intercepter des cibles dans un rayon de 20 km, a déclaré Yaniv Rotem lors d’une visioconférence.

