Israël: le chef de la police autorise officiellement l’utilisation de balles réelles lors des émeutes

21 Juin 2021 à 13h51



Le commissaire de police israélien Kobi Shabtai a approuvé l’utilisation de balles réelles par les officiers pour maîtriser les émeutes et les violences urbaines en Israël, a rapporté Kan.



Les munitions “Ruger” sont normalement utilisées pour disperser les émeutes en Judée et Samarie et à Jérusalem.



La décision de la police serait apparemment l’officialisation d’une politique déjà en vigueur. La police a utilisé des fusils Ruger lors des émeutes du mois dernier au moins une fois, tirant sur un homme dans les jambes alors qu’il tentait de lancer une bombe incendiaire vers une salle municipale de Lod.

