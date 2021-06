Finlande : pays le plus heureux du monde, cherche main-d’œuvre étrangère désespérément

23 Juin 2021 à 09h00 | Le pays nordique compte déjà 4 seniors de plus de 65 ans pour 10 personnes en âge de travailler, et ce ratio doit grimper à un pour deux d’ici 2030.



En tête des «pays les plus heureux du monde», la Finlande peine pourtant à attirer des travailleurs étrangers pour pallier sa crise démographique, et se retrouve confrontée à l’une des pénuries de main-d’oeuvre les plus importantes d’Europe.



«Il est aujourd’hui largement reconnu que nous avons besoin d’un nombre impressionnant de personnes», explique à l’Agence France Presse Saku Tihveräinen, recruteur à l’agence Talented Solutions, «afin d’aider à couvrir les coûts de la génération vieillissante». Si la plupart des pays occidentaux sont confrontés à une démographie chancelante, peu d’entre eux en ressentent les effets autant que la Finlande.

