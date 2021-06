François Baroin muscle son discours sur Emmanuel Macron et Edouard Philippe

23 Juin 2021 à 13h18 | Face au taux d’abstention record aux élections régionales et départementales lors du premier tour, François Baroin n’a pas hésité à tacler Emmanuel Macron et Edouard Philippe dans une interview accordée au Figaro.



Outre le taux d’abstention historique aux élections régionales et départementales, les résultats des votes des Français ne cessent de faire réagir la classe politique. Dans les colonnes du Figaro, François Baroin n’a pas hésité à critiquer le mouvement LREM d’Emmanuel Macron, qui a connu une véritable déroute au cours du premier tour. Si Edouard Philippe a déclaré que “tout le monde savait qu’organiser les élections en ce moment serait un désastre”, l’ancien ministre des Outre-mer, lui, ne semble pas du même avis. “S’il y a un désastre, c’est pour En marche! et la majorité qu’il dirigeait. Avec ce pouvoir, ce n’est jamais de sa faute”, a-t-il indiqué.



Selon François Baroin, le parti fondé par le président de la République ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans les résultats des votes : “Quand ça ne va pas, la responsabilité est collective. Et quand il y a quelque chose de bien, ils disent: «C’est moi, moi je, moi, moi…»”.



François Baroin, sa réponse aux propos d’Édouard Philippe



Loin d’épargner le clan d’Emmanuel Macron, François Baroin a déclaré : “Que ce pouvoir n’ait pas voulu des élections, c’est un fait, pour ne pas sortir plus affaibli qu’il ne l’est”. D’après l’homme politique, les citoyens avaient la possibilité de voter en bonne et due forme. “Comment imaginer ouvrir les bars, les cinémas, les restaurants en expliquant que la situation sanitaire s’améliore et ne pas imaginer qu’on ouvre les portes aux citoyens pour choisir ceux qui les protègent le plus et le mieux, c’est-à-dire les élus locaux? J’ajoute que l’on a régulièrement voté en juin par le passé”, a-t-il assuré. Un discours qui, pour le moment, n’a pas encore reçu de réponse de la part de l’exécutif.

