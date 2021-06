Jean Castex encaisse les coups : « Quand il y a un vrai enjeu, il n’est plus là »

23 Juin 2021 à 14h04 | Après la déroute au premier tour des régionales, les critiques fusent au sein de LREM. Le premier ministre Jean Castex, très discret depuis dimanche soir, en prend pour son grade.



Le parti de la majorité présidentielle a connu de meilleures ambiances. Sonné par son faible score aux régionales, où les ministres ont réalisé des scores très décevants, LREM doit désormais gérer la pluie de critiques qui s’abat sur ses troupes. Une séquence politique douloureuse qui fait aussi resurgir certaines tensions autour de Jean Castex, dont la grande absence depuis dimanche soir fait grincer des dents en coulisses.



Particulièrement impliqué dans la campagne, durant laquelle il a multiplié les déplacements, le chef du gouvernement s’est contenté d’un tweet publié lundi matin pour appeler à voter au second tour. “Cela ne vous aura pas échappé qu’on essaye de faire en sorte de faire oublier les résultats…”, s’en amuse une ministre dans Le Figaro, tandis qu’un conseiller de l’exécutif se fait beaucoup plus sévère. “Cela révèle les limites du personnage. Il fait de beaux déplacements pour se montrer, et, quand il y a un vrai enjeu, il n’est plus là”, tranche-t-il à propos du premier ministre, resté discret comme Emmanuel Macron.

