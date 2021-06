Un ex-auxiliaire de l’armée française abandonné sur place tué par les talibans après avoir tenté de fuir

23 Juin 2021 à 14h13 | Le journaliste Quentin Müller a annoncé la mort d’un ancien employé de l’armée française en Afghanistan, assassiné par les talibans* après avoir à plusieurs reprises échoué à obtenir un visa français pour lui et sa famille.



Basir Jan, l’un des 800 Afghans employés par l’armée française lors de son intervention en Afghanistan de 2001 à 2012, a été retrouvé abattu par les talibans* dans la province de Wardak, a annoncé le journaliste Quentin Müller qui indique avoir reçu ces informations d’un frère de la victime.



Ayant travaillé de 2008 à 2013 en tant que cuisiner sur la base militaire française de Warehouse, à Kaboul, il réclamait depuis 2013 un visa français pour lui et sa famille, mais l’ambassade de France à Kaboul a à trois reprises rejeté sa demande, relate Le Figaro.



Selon Abdul Azek Adeel, président de l’Association des interprètes afghans de l’armée française contacté par le quotidien, le défunt «ne remplissait pas les conditions» posées par l’État français pour rapatrier ses auxiliaires, notamment concernant son «niveau de menace». Basir Jan, marié et père de cinq enfants, a été retrouvé mort avec des traces de torture sur le corps.

