La maison du meurtrier présumé de Yehuda Guetta sera détruite, disent les juges

23 Juin 2021 à 15h42 | Les magistrats ont rejeté l’appel déposé par la famille de Muntasir Shalabi, inculpé pour avoir tué l’étudiant de 19 ans et blessé deux personnes dans un attentat en Judée et Samarie



La Haute cour de Justice a rejeté à l’unanimité, mercredi, l’appel déposé contre la démolition en suspens du domicile de Muntasir Shalabi en Judée et Samarie. Il est le principal suspect dans une attaque à l’arme à feu survenue le mois dernier, au cours de laquelle un étudiant israélien de 19 ans, Yehuda Guetta, a été tué et deux autres adolescents blessés.



La famille de Shalabi avait fait appel contre cette démolition prévue en disant qu’il vivait peu dans l’habitation, mais les magistrats ont néanmoins estimé que les informations récoltées lors de l’enquête ouverte sur l’attentat laissaient penser le contraire. La maison appartenait à Shalabi, ont-ils dit, et le terroriste présumé l’avait lui-même rénovée.



Concernant l’affirmation faite par la famille qui a déclaré que la destruction de l’habitation s’apparentait à une sanction collective, la cour a indiqué que la force de dissuasion d’éventuels terroristes que représente la démolition de la maison était plus importante que la prise en considération des proches, même s’ils n’avaient pas été impliqués dans l’attaque.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com