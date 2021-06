“Un sentiment d’impuissance” : le bois français peu à peu grignoté par la Chine

23 Juin 2021 à 10h49 | OR VERT – Alors que la France est le troisième producteur mondial de bois de chênes, les scieries hexagonales peinent parfois à s’approvisionner. Et pour cause : deux arbres sur trois sont envoyés en Chine.



Propriétaire d’une scierie dans l’Ain, Patrice Janody, achète le bois brut de la région pour en faire des planches, qui une fois vendues, deviendront des palettes ou seront utilisées pour faire du parquet. Une entreprise lucrative typique de la région.



Mais depuis quelques années, le professionnel peine à s’approvisionner en bois. En France, deux chênes sur trois sont vendus en Chine, ce qui place la France au rang de troisième exportateur mondial. “Il y a vraiment un souci d’approvisionnement”, confie-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article, soucieux de l’avenir de sa scierie et de ses 85 salariés. “On a vraiment un sentiment d’impuissance face à la situation, on peut être inquiet pour ses emplois qu’on a pu déployer et qui comptent sur nous pour vivre et faire vivre leurs familles”, déplore Patrice Janody.



Pour l’instant, il survit grâce aux relations qu’il a nouées avec des exploitants forestiers français comme Gérard Thivillier qui continue de lui vendre du chêne à bas prix. “On a toujours vendu aux scieries françaises, ce serait dommage que les scieries de la région ferment”, justifie l’exploitant forestier.

