Izmir: La police turque attaque des militantes du HDP lors d’une manifestation pour Deniz Poyraz

23 Juin 2021 | La police turque a attaqué un rassemblement organisé par le HDP à Izmir, en hommage à Deniz Poyraz, jeune militante assassinée.



Des militantes du HDP ont été attaquées par la police turque lors d’une manifestation en hommage à le jeune femme kurde assassinée la semaine dernière à Izmir



La police turque a attaqué avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc un rassemblement organisé jeudi à Izmir par le Conseil des femmes du HDP, en hommage à Deniz Poyraz, jeune militante du parti assassinée la semaine dernière par un islamo-nationaliste turc.



Après une visite de condoléances à la famille de Deniz Poyraz, le Conseil des femmes du Parti démocratique des Peuples (HDP) a placardé la photo et le nom de la jeune femme sur la plaque de la rue où se trouve le siège du HDP, lieu où la militante kurde a été assassinée le 17 juin par un islamo-fasciste turc.



Le Conseil des femmes a par ailleurs demandé le retrait d’une tente située devant le bâtiment du HDP, où une manifestation organisée par les autorités turques a lieu depuis un certain temps. « Cette tente a été installée par le gouverneur d’Izmir et le Palais [présidence turque] afin de faire de notre parti une cible », a déclaré la députée HDP Serpil Kemalbay.



Et d’ajouter : « Notre amie Deniz a été assassinée par un criminel formé en Syrie. Cette tente est une tente de meurtre, nous demandons qu’elle soit enlevée. Les balles qui ont touché Deniz ont été tirées sur l’humanité. Nous donnons à cette rue le nom de Deniz Poyraz et continuons à nous battre pour la démocratie et la coexistence pacifique en Turquie. »



Après la déclaration, les femmes ont voulu organiser une manifestation, mais ont été encerclées par la police. Suite à quoi elles ont bloqué la rue avec un sit-in. Pendant ce temps, la députée HDP Ayse Acar Basaran a tancé la police, disant que celle-ci était responsable du meurtre de Deniz Poyraz dans ce bâtiment placé sous surveillance policière 24 heures sur 24. C’est alors que la police a attaqué les manifestantes avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc.

