Une étude israélienne fait un lien entre mariage malheureux et risque d’AVC

Une étude israélienne reposant sur les chiffres recueillis pendant une trentaine d'années montre que les accidents vasculaires cérébraux mortels sont 69% plus fréquents chez les hommes considérant leur mariage comme un échec.



Les hommes malheureux dans leur mariage courent un risque plus élevé de mourir des suites d’un AVC (accident vasculaire cérébral), avancent des chercheurs de l’université de Tel-Aviv (Israël).



Pendant plus de 30 ans, les auteurs de l’étude publiée dans le Journal of Clinical Medicine ont suivi la santé et le comportement de 10.000 hommes, en prêtant une attention particulière aux morts prématurées et surtout aux décès liés aux accidents vasculaires cérébraux.



Au tout début de l’étude, les participants devaient évaluer leur niveau de satisfaction conjugale. Il s’est avéré que les hommes insatisfaits de leur mariage étaient en moyenne 19% plus susceptibles de mourir au cours de l’étude que ceux de leur âge satisfaits.



Un signal adressé aux autorités sanitaires



Indice plus frappant encore: les AVC mortels étaient 69% plus fréquents chez ceux qui considéraient leur mariage comme raté par rapport à ceux qui l’estimaient très réussi.



Les scientifiques soulignent que les résultats qu’ils ont obtenus suggèrent que l’insatisfaction conjugale se traduit par «un risque élevé de mortalité toutes causes confondues».



«Notre recherche invite ainsi les autorités de santé publique à réfléchir à investir dans la satisfaction et la résilience conjugales tout comme elles investissent dans la prévention du tabagisme et la promotion de l’exercice physique», a déclaré au Times of Israël l’auteur principal de l’étude, le Dr Shahar Lev-Ari.

