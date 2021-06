IRAN – L’appel de Raisi aux expatriés iraniens à rentrer chez eux s’est heurté au scepticisme

26 Juin 2021 à 12h11 | Au terme de sa première conférence de presse après sa victoire à l’élection présidentielle iranienne la semaine dernière, le président élu Ebrahim Raisi a appelé des millions d’Iraniens vivant à l’étranger à retourner dans leur pays. Il a également appelé les expatriés iraniens à apporter leurs économies pour investir en Iran, où, selon lui, c’est “l’un des endroits les plus sûrs au monde pour l’investissement”.



D’anciens présidents ont fait une invitation similaire, mais pour ceux qui ont été encouragés et sont revenus, tout ne s’est pas bien passé. Deux des derniers exemples sont Kaveh Madani, ancien adjoint au vice-président chargé de l’environnement, et le négociateur nucléaire Abdolrasoul Dorri Esfahani qui ont été invités en Iran par des personnes proches du président Hassan Rouhani. Madani a eu la chance de quitter le pays après que deux douzaines de ses collègues, principalement d’anciens expatriés, aient été arrêtés pour des accusations fictives d’espionnage et que l’un d’eux soit décédé en détention. Esfahani a fini en prison pour espionnage.



Il existe de nombreux exemples d’expatriés qui reviennent pour une visite ou pour affaires et qui sont arrêtés. Masoud Mosaheb, un homme d’affaires austro-iranien et leader communautaire a effectué un voyage en Iran il y a trois ans avec une délégation autrichienne et a été arrêté et condamné à dix ans de prison pour des accusations douteuses.



Dans un article du journal Etemad, le journaliste Siamak Rahmani a déclaré à Raisi(link is external) que la condition préalable à une telle invitation est de supprimer les menaces paranoïaques des responsables de la sécurité et d’assouplir les règles strictes concernant l’évaluation de ceux qui reviennent de l’étranger rester.



Rahmani a également noté que de nombreux Iraniens de retour n’ont pas pu trouver d’emploi et que ceux qui ont eu de la chance ont souvent eu des ennuis. Il a déclaré à Raisi : “Vous devez dire à vos collègues que votre invitation est sérieuse et qu’ils doivent faciliter le rapatriement des expatriés.”



Il a également rappelé à Raisi que “beaucoup des millions d’Iraniens qui ont quitté l’Iran pour de bon, ont quitté leur patrie le cœur lourd. Ils ont été battus par les impacts de problèmes économiques et sociaux non résolus. Si vous voulez les ramener, vous avez besoin pour créer d’abord un environnement sûr, des opportunités d’emploi et une stabilité économique.”



Il a également rappelé que « l’Iran est en tête de liste des pays à haut risque d’investissement. De nombreux Iraniens, a-t-il dit, quittent l’Iran pour cette raison et pour des problèmes sociaux… vous devez mettre fin aux sanctions et créer une situation peut fonctionner correctement comme partout ailleurs.”

Lire l’article complet sur https://iranintl.com