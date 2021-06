Attaque au couteau en Allemagne : des documents de l’État islamique auraient été découverts chez l’assaillant

26 Juin 2021 à 21h40 | L’assaillant a tué trois femmes et blessé cinq autres personnes avant d’être neutralisé par balle. (DR)



Un homme s’est emparé d’un couteau dans un magasin de Würzburg en Bavière (Allemagne), ce vendredi soir, avant de poignarder à mort trois femmes et de blesser cinq autres personnes. Il a finalement été neutralisé par balle par les policiers.



L’intervention de nombreux passants puis des policiers a été nécessaire pour neutraliser cet assaillant très déterminé. Ce ressortissant Somalien de 24 ans, en situation régulière en Allemagne et qui vit à Würzburg depuis 2015, a été blessé par un tir de la police à une jambe, avant d’être maîtrisé. Il est désormais poursuivi pour un triple meurtre et pour six tentatives de meurtre. Les enquêteurs cherchent à déterminer les motivations de cet homme, qui faisait l’objet d’un traitement psychiatrique.



Une perquisition a été menée au refuge pour sans-abri où vivait le tueur – qui se nommerait Abdirahman J. – et les enquêteurs ont découvert des documents de propagande du groupe terroriste État islamique (EI) dans une poubelle qui lui appartenait selon Bild. Après son interpellation, l’homme a également lâché qu’il avait réussi son « djihad » en commettant cette attaque ajoute le quotidien allemand. Une information également donnée par le Spiegel. Cette précision viendrait d’un document interne de la police.

