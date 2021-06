Erdogan lance le chantier du futur « Canal Istanbul »

26 Juin 2021 | Le président turc M.Erdogan a lancé samedi le chantier du premier pont du projet « Canal Istanbul », un gigantesque canal parallèle au détroit du Bosphore à Istanbul, une initiative décriée par l’opposition et les défenseurs de l’environnement.



« Nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle page dans l’histoire du développement de la Turquie », a annoncé le chef de l’Etat turc lors de la cérémonie de la pose de la première pierre d’un pont faisant partie du projet.



Cette voie d’eau longue de 45 km, dont le projet a été personnellement porté par le président turc, devrait constituer un détroit artificiel à l’Ouest d’Istanbul en joignant, du Nord au Sud, la mer Noire et la mer de Marmara.



Ses détracteurs accusent M.Erdogan, qui règne sans partage sur la Turquie depuis 2003, de s’accrocher à un projet qui conduira la Turquie à une catastrophe écologique et un endettement aussi massif qu’inutile.

