France – Élections régionales: l’abstention au second tour estimée à 65%

27 Juin 2021 à 17h09 | Le second tour des régionales et des départementales ce dimanche est marqué par une abstention toujours aussi élevée, comme le montrent les projections dévoilées par notre institut Elabe. Un chiffre sensiblement égal par rapport à celui du premier tour il y a une semaine.



Ce dimanche de second tour des régionales et des départementales est de nouveau marqué par une forte abstention, selon les estimations de notre institut Elabe avec SFR Business pour BFMTV. Elles projettent en début de soirée une abstention s’élevant à 65%, une chiffre quasiment identique en comparaison de celle rencontrée lors du premier tour dimanche dernier.



C’est sans surprise un taux fortement en hausse par rapport au second tour du scrutin de 2015, où l’abstention s’élevait alors à 41,59% et à celui de 2010 (48,79%). Ainsi, à titre d’exemple, le fossé qui se dessine entre l’abstention de l’électorat à ces régionales au second tour des précédentes est de plus de 23 points.

