Les succursales de la Banque du Liban à Tripoli et Saïda attaquée par les manifestants

26 Juin 2021 | Des manifestants s’en sont pris aux succursales de la Banque du Liban à Tripoli au Nord du Liban et à Saïda au Sud du Liban.



A Tripoli tout comme à Saïda, les protestataires ont réussi à forcer la porte principale de l’établissement avant que l’Armée Libanaise se déploie sur place afin de les empêcher de pénétrer à l’intérieur de l’établissement.



Un certain nombre de manifestants s’en sont également pris au Sérail de Tripoli et tenté de l’incendier.



A Saida, des manifestants s’en sont également pris à un centre commercial afin d’obliger les commerçants à fermer leurs établissement respectifs.



Ces manifestations interviennent alors que la valeur de la Livre Libanaise s’est brusquement détériorée ce samedi face au dollar, atteignant son plus bas historique de 18 000 Livres libanaises pour un dollar avant de refluer quelque peu jusqu’à la parité de 17 500 LL/USD.

Lire l’article complet sur https://libnanews.com