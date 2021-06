Pénuries d’essence, stations fermées, perquisitions : le chaos se poursuit au Liban

27 Juin 2021 à 15h28 | Un homme désespéré par les files d’attente interminables tente de mettre le feu à sa voiture dans le Akkar.



Files d’attente interminables, stations-service fermées, perquisitions et saisies d’essence stockée : le chaos se poursuivait dimanche au Liban, suscitant la colère des Libanais et plongeant encore davantage le pays dans la crise.



Le carburant est rationné dans le pays depuis plusieurs semaines, provoquant des ruées massives vers les pompes et des embouteillages monstres, alors que lundi, les prix du bidon d’essence risquent de doubler en raison d’une réduction des subventions de la banque centrale dont les caisses sont presque vides.



L’État libanais en faillite peine en effet à régler les chargements d’essence. Dans ce contexte, la Banque du Liban lui a accordé un prêt pour continuer à financer le mécanisme de subventions pendant trois mois. Les importateurs d’essence, de mazout et de gaz domestique pourront continuer d’ici à la fin de l’été à échanger leurs livres avec la BDL afin d’obtenir une partie des devises nécessaires pour régler leurs fournisseurs étrangers à un taux bien inférieur à celui du marché parallèle (environ 17.500 livres pour un dollar ce matin). La différence, c’est que le taux applicable pour cette opération sera désormais de 3.900 livres pour un dollar, au lieu de la parité officielle de 1.507,5 livres jusqu’à présent en vigueur.



Dans ce contexte, nombreuses sont les stations qui ont préféré fermer aujourd’hui, en attendant la hausse des prix imminente. C’était le cas à Saïda et ses alentours, au Liban-sud. Les automobilistes faisaient la queue depuis l’aube pour remplir leur voiture d’essence, rapporte l’Agence nationale libanaise. Ces files d’attente ont provoqué des embouteillages-monstres et suscité la colère des habitants. Plusieurs routes ont été fermées par des voitures et des camions pour protester contre les pénuries.

