Phoenix : une médecin qui avait accusé Israël de « cannibalisme » renvoyée

27 Juin 2021 à 16h00 | Sur les réseaux sociaux, Fidaa Wishah, une radiologue pédiatrique américano-palestinienne, mettait également en garde l’État hébreu : “Ta fin est plus proche que tu ne le penses”



JTA – Une radiologue pédiatrique palestino-américaine a été licenciée de son poste à l’hôpital pour enfants de Phoenix après que son message sur les réseaux sociaux accusant Israël de « cannibalisme » a été dénoncé par un organisme de surveillance de l’antisémitisme.





« Nous allons dévoiler votre soif de tuer nos enfants palestiniens… Un État fondé sur l’atrocité, l’inhumanité, le racisme et le cannibalisme ne dure jamais longtemps ! » a-t-elle écrit. « Hé #israël… ta fin est plus proche que tu ne le penses ».

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com