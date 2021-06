Quatre bédouins inculpés pour s’être introduits dans une base militaire dans le sud d’Israël (Ynet)

à 17h24 | Quatre habitants des communautés bédouines de Laqiya et Tel Sheva, dans le sud d’Israël, ont été inculpés dimanche pour avoir tenté d’entrer dans une base militaire.



Les suspects seraient arrivés à la base plus tôt ce mois-ci, portant des masques, et auraient tenté de pénétrer dans une zone de stockage d’armes.



Les suspects ont été repérés par la police israélienne, qui a commencé à les poursuivre. L’un des suspects aurait agressé un officier qui l’empêchait de fuir les lieux.



Le parquet a demandé de détenir les suspects jusqu’à la fin des poursuites judiciaires à leur encontre.

