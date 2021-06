Ouïghours : les États-Unis sanctionnent cinq entreprises impliquées dans le travail forcé

25 Juin 2021 | Face au travail forcé des Ouïghours en Chine, les États-Unis prennent des mesures drastiques. La Maison Blanche a annoncé l’interdiction d’importation et limité les investissements américains de plusieurs entreprises chinoises impliquées dans la persécution de la minorité musulmane dans la province du Xinjiang alors qu’un nouveau rapport, terrifiant, d’Amnesty International, rapporte des faits de torture, de persécution et d’emprisonnement de masse.



Les États-Unis viennent d’annoncer l’interdiction d’importations américaines des matériaux servant à la fabrication des panneaux solaires de la société chinoise Hoshine Silicon Industry. Cette décision est basée “sur des informations indiquant raisonnablement que Hoshine a utilisé le travail forcé pour fabriquer des produits à base de silice”, dans la région du Xinjiang où la minorité musulmane ouighoure est persécutée, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.



Parallèlement, le ministre du Commerce a indiqué qu’il allait restreindre l’achat de marchandises, logiciels et technologies américaines par Hoshine et quatre autres entreprises du Xinjiang, produisant du silicone pour panneaux solaires ou de l’aluminium. “Comme nous l’avons clairement indiqué lors du sommet du G7 de ce mois-ci, les États-Unis se sont engagés à utiliser tous leurs outils, y compris les contrôles à l’exportation, pour garantir que les chaînes d’approvisionnement mondiales ne sont pas soumises au travail forcé et que la technologie n’est pas utilisée à mauvais escient pour violer les droits de l’Homme”, a déclaré la secrétaire au Commerce Gina Raimondo. “Le département du Commerce continuera à prendre des mesures fermes et décisives pour que la Chine

