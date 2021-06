Les États-Unis bloquent des dizaines de sites internet liés à l’Iran après l’élection de l’extrémiste Ebrahim Raïssi

23 Juin 2021 | Ces blocages internet initiés par le Département de la Justice (DoJ) américain interviennent quelques jours après l’élection présidentielle en Iran, remportée par l’ultraconservateur Ebrahim Raïssi, très critique envers l’Occident, qualifié de “boucher de Téhéran” par Israël, et après que les négociations entre puissances mondiales sur l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien ont été ajournées. Les noms des hébergeurs américains n’ont pas encore été dévoilés.



Le département américain de la Justice a bloqué mardi une trentaine de sites internet considérés pour la plupart comme liés à des activités de désinformation de l’Iran, a déclaré une source gouvernementale américaine à Washington.



Des avertissements sont apparus dans la journée sur un certain nombre de sites internet affiliés à l’Iran pour indiquer qu’ils avaient été saisis par le gouvernement américain dans le cadre de mesures légales.



Les agences de presse officielles iraniennes ont rapporté que Washington a pris possession de plusieurs sites internet appartenant à des médias locaux et à des groupes affiliés à Téhéran, comme le mouvement yéménite des Houthis. Certains sites semblaient par la suite fonctionner à nouveau normalement.



Sur le site internet de Masirah TV, la chaîne de télévision en langue arabe contrôlée par les rebelles Houthis, on pouvait lire: “Le domaine almasirah.net a été saisi par le gouvernement des Etats-Unis en vertu d’un mandat de saisie (…) dans le cadre d’une mesure d’application de la loi” menée par plusieurs agences fédérales américaines, dont le FBI.

