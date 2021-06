Biden ordonne des frappes aériennes contre des milices soutenues par l’Iran en Syrie et en Irak

28 Juin 2021 à 11h15 | Les États-Unis ont mené une nouvelle série de frappes aériennes contre des milices par procuration soutenues par l’Iran en Irak et en Syrie, a indiqué dimanche l’armée dans un communiqué.



Les frappes étaient en réponse aux récentes attaques de drones de ces milices contre les forces et les installations américaines en Irak. Les groupes chiites formés et approvisionnés par l’Iran ont commencé à utiliser des drones explosifs, au lieu des roquettes ou des mortiers Katyusha utilisés dans le passé.



L’armée américaine a déclaré avoir ciblé des installations opérationnelles et de stockage d’armes à deux endroits en Syrie et à un endroit en Irak. Il n’a pas révélé s’il pensait que quelqu’un avait été tué ou blessé, mais des responsables ont déclaré que des évaluations étaient en cours.



Les frappes ont été ordonnées par le président Joe Biden alors que la milice poursuivait ses attaques contre des cibles américaines dans le cadre des négociations nucléaires avec l’Iran à Vienne. C’était la deuxième fois depuis février que Biden ordonnait une grève contre ces milices.



Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que les milices utilisaient les installations pour lancer des attaques de véhicules aériens sans pilote contre les troupes américaines en Irak. Il a qualifié les frappes aériennes de « défensives », affirmant qu’elles avaient été lancées en réponse aux attaques des milices.

