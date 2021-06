Afrique du Sud: les fondateurs d’Africrypt se volatilisent avec près de 4 milliards USD de bitcoin

28 Juin 2021 | Il s’agit du plus gros « Exit Scam » de l’histoire de la cryptomonnaie. Deux jeunes frères sud-africains, Ameer Cajee (20 ans) et Raees Cajee (17 ans), créateurs de la plateforme Africrypt, une plateforme d’investissement dans les cryptomonnaies lancée en 2019, sont injoignables et introuvables. Leur plateforme n’était plus fonctionnelle depuis le mois d’avril alors qu’ils hébergeaient 69.000 bitcoins, soit l’équivalent de 3,6 milliards USD d’investissement, relève l’agence Bloomberg le 23 juin 2021.



D’après la Financial Sector Conduct Authority (FSCA), le régulateur sud-africain, la plateforme offrait des rendements exceptionnellement élevés et irréalistes similaires à ceux offerts par les programmes d’investissement illégaux communément appelés Ponzi. En effet, Africrypt promettait un rendement minimum équivalent à 5 fois le montant investi. Ce qui semblait démesurément attractif, faisant de cette plateforme la plus populaire du pays et attirant beaucoup d’investisseurs fortunés qui misaient jusqu’à plus de 120.000 USD.

Lire l’article complet sur https://www.financialafrik.com