Coronavirus en Russie : Records de décès quotidiens à Moscou et Saint-Pétersbourg

28 Juin à 11h25 | EPIDEMIE Sur l’ensemble du pays, 21.650 nouvelles personnes ont été contaminées en 24 heures, selon les chiffres publiés ce lundi par les autorités russes



La situation continue de se dégrader en Russie, frappée de plein fouet par le variant Delta, où les villes de Moscou et Saint-Pétersbourg ont enregistré des records quotidiens dus au Covid-19, ont annoncé les autorités, ce lundi.



Selon les données officielles, Moscou a enregistré 124 morts et Saint-Pétersbourg 110 morts ces dernières 24 heures, dépassant les records que les deux villes avaient déjà battus au cours du week-end.



Sur l’ensemble du pays, 21.650 nouvelles personnes ont été contaminées, selon les chiffres publiés lundi, pour un total de plus de 5,4 millions de cas depuis le début de la pandémie. Et 611 personnes sont décédées, sur un total de 133.893 morts, selon les chiffres officiels. Dimanche, Moscou avait déjà battu son record de décès quotidiens dus au coronavirus depuis le début de la pandémie, avec 114 morts. Selon le maire, Sergueï Sobianine, près de 2.000 personnes sont hospitalisées chaque jour à cause du Covid-19 dans la capitale et près de 75 % des lits disponibles sont occupés.



Samedi, la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg, avait également affiché un record du nombre de décès avec 107 décès. La cité est un des hôtes de l’Euro-2020 de football et doit accueillir un quart de finale vendredi, avec potentiellement la France si elle bat la Suisse lundi. La Russie, l’un des pays les plus durement touché au monde par la pandémie, est frappée depuis quelques semaines

