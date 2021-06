Le Liban 169e sur 174 dans le classement risque pays

28 Juin 2021 | C’est le rang du Liban au dernier classement trimestriel du magazine britannique Euromoney sur le risque pays de 174 États retenus dans le monde et récemment relayé par le Lebanon This Week de Byblos Bank. La notion de risque pays regroupe une palette de facteurs politiques, économiques et sociaux dans un pays donné, influant sur le niveau de risque qui pèse sur les opérations réalisées avec des agents sur place.



Le Liban perd deux places dans cette édition par rapport au trimestre précédent et 6 en glissement annuel, poursuivant ainsi une longue descente aux enfers entamée en 2018 et que les événements survenus en 2020 ont contribué à accélérer : le développement de la crise économique et financière, la double explosion qui a ravagé de nombreux quartiers de Beyrouth et son port le 4 août dernier, sans oublier les répercussions de la pandémie de Covid-19. Au dernier trimestre de 2020, le pays avait ainsi perdu pas moins de 40 places comparé à la même période un an plus tôt.

